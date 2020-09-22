2020/09/22 | 14:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجلسة مستمرة برئاسة الدكتور بشير الحداد والآن...قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الإقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، فيما يأتي أهمية القانون على أن الإتفاقية شاملة وذات أبعاد إيجابية للعراق على المدى البعيد وتساهم في زيادة الإستقرار الإقتصادي والاجتماعي لما تضمنته من استثنائيات إيجابية في مجال التعاون وإعداد تأهيل العراق من قبل الحكومة الكورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقرأ اتفاقية مهمة بين العراق وكوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقرأ اتفاقية مهمة بين العراق وكوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).