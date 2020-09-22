الصحة النيابية تكشف عن سبب تأجيل التصويت على قانون الضمان الصحي في البرلمان

2020/09/22 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

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لجنة الصحة النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة الصحة النيابية، الثلاثاء، عن أسباب تأجيل التصويت مجلس النواب على قانون الضمان الصحي.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 22 أيلول 2020، إن "اللجنة المالية طرحت بعض الاستفهامات بشأن الاستقطاع الشهري المتضمن بإحدى فقرات قانون الضمان الصحي، ولذلك تقرر تأجيل التصويت إلى جلسة البرلمان المقبلة"، مؤكدا أن"لجنة الصحة ستعقد اجتماعا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة لمناقشة تفاصيل القانون من الناحية المالية".

وأضاف ان "قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها، ومجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصحة".

واوضح بالقول "شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصحة واللجنة النيابية وممثل عن الاتحادات والنقابات ونقيب الأطباء، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون، وكان من المؤمل التصويت عليه خلال جلسة البرلمان يوم أمس".

واشار خلاطي، الى ان " النقاط التي تم تعديلها هي قضية ربط هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة لفترة 5 سنوات وبعدها يفك ارتباط الهيأة من الوزارة وتكون هيأة مستقلة وكذلك هناك نقاط اخرى تتعلق ببدل الاشتراك والقسط الشهري وتتعلق ايضا بكيفية الادارة والكثير من التفاصيل الفنية".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت يوم أمس الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

ر.إ

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