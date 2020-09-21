'الأصغر قادم'... (آبل) تجهز مفاجأة لعشاق 'ايفون'

2020/09/22 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا

كشفت تقارير صحفية عن المفاجأة المرتقبة، التي تجهزها شركة "آبل" الأمريكية لكل عشاق هاتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة "آبل" تجهز لإطلاق هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي سيكون "الأصغر" ضمن هواتفها على الإطلاق.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "آبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستأتي قائمة هواتف "آيفون" المرتقبة على النحو التالي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

أما بالنسبة لقياس الهواتف الثلاثة المتبقية، فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة.

وستدعم هواتف "آيفون" الجديدة كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وستأتي شاشات هواتف "آيفون" الجديدة من نوع "أوليد" بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max

— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

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