نواب يجمعون تواقيع للمطالبة باعتماد التصويت البايومتري حصرا بالانتخابات المقبلة

2020/09/22 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب العشرات من أعضاء مجلس النواب، باعتماد التصويت البايومتري حصرا في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق قام نحو خمسة وأربعين نائبا، بجمع تواقيع طالبوا فيها رئاسة البرلمان بتضمين قانون الانتخابات، فقرة تنص على حصر الانتخاب بالبطاقة البايومترية، تماشيا مع رغبات الشعب والمرجعية الدينية، ولضمان انتخابات حرة ونزيهة، ولمنع التلاعب والتزوير خلال الانتخابات المبكرة.

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