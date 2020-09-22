وزارة الصحة تنفي وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا في العراق

2020/09/22 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة والبيئة، وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق.

وأكدت الوزارة أنها تتواصل مع منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول حول آخر التطورات في مجال علاج مرضى فيروس كورونا، مشيرة الى مناقشة موضوع استقدام فرق طبية مختصة بعلاج كورونا إلى العراق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية.

وحول عودة المدارس، أكدت الوزارة مناقشة الموضوع وهي بانتظار وجهة نظر وزارة التربية بهذا الشأن، مؤكدة ان الموضوع يحتاج إلى دراسة وتقييم الموقف الوبائي، في ظل التطورات الخاصة بالجائحة.

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