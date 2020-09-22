توجيه سؤال برلماني الى الكاظمي عن اجراءات تنفيذ قرار انهاء تواجد القوات الاجنبية

2020/09/22 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وافقت رئاسة مجلس النواب على توجيه سؤال برلماني الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، يتعلق بالاجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس النواب لانهاء تواجد القوات الاجنبية ، على ان تكون الاجابة شفيها من قبل رئيس الوزراء داخل البرلمان .ويتضمن السؤال ، الموجه من قبل النائب عن كتلة تحالف سائرون صباح الساعدي ، بيان عدد تلك القوات لدى اتخاذ القرار النيابي انذاك ، وعددها الان لدى توجيه هذا السؤال ، وماهي الاتفاقات التي عقدها رئيس الوزراء خلال زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة ، وبيان عدد وحجم تمثيل البعثة الدبلوماسية الامريكية في العراق " السفارة والقنصليات "، وسبب قبول العراق لاكبر بعثة دبلوماسية في العالم وعدم التعامل بالمثل في ذلك ،وماهو السند القانوني لتمليك قطعة الارض التي يقع عليها مبنى السفارة الامريكية على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد دون بدل مالي ./انتهى5

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