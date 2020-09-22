استمرار مناقشة مشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون الإقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية

2020/09/22 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / واصل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الإقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، في جلسته التي يترأسها حاليا نائب رئيس البرلمان بشير الحداد ./انتهى5

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