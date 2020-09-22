مطالبات نيابية بسحب مشروع قانون جرائم المعلوماتية من جدول اعمال جلسـة البرلمان اليوم

2020/09/22 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / طالب اعضاء وممثلو كتل ولجان نيابية بسحب مشروع قانون جرائم المعلوماتية من جدول اعمال جلسة مجلس النواب هذا اليوم ، وذلك لغرض التريث بمناقشته واعادة دراسة بعض فقراته مرة اخرى ./انتهى5

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