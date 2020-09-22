الحلبوسي يدعو القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات

2020/09/22 | 14:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات وحضور جلسة السبت المخصصة للقانون....

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