الاستخبارات العراقية تعتقل 4 إرهابيين وتضبط وكرا لداعش في صلاح الدين

2020/09/22 | 14:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وكالة الاستخبارات العراقية، الثلاثاء، بالقاء القبض على اربعة إرهابيين وضبط وكرا لداعش وكدس للعتاد في اقضية (طوز خرماتو و الحويجة و امرلي)....

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