بالصور | غذاء ودواء..

2020/09/22 | 14:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرسل المزارعون من هلشو ما يصل الى 10 أطنان من التين إلى الأسواق المحلية - صورة: كوردستان 24

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