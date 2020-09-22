إمارة أبوظبي تلغي شرط الحصول على رخصة لشراء المشروبات الكحولية

2020/09/22 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت السلطات في إماراة أبوظبي شرط الحصول على رخصة لشراء واستهلاك المشروبات الكحولية، وفقا لتعميم رسمي صدر في وقت تتخذ إمارة دبي المجاورة بدورها خطوات لتخفيف القيود في هذا المجال.

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