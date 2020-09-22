رسمياً.. “فيدال” ينضم إلى الدوري الإيطالي قادماً من برشلونة

2020/09/22 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، قادمًا من صفوف برشلونة.

وأعلن النادي الإيطالي عن الصفقة، خلال بيان على موقعه الرسمي، دون الكشف عن مدة أو قيمة العقد حتى الآن.

وأكد نادي برشلونة في بيان رحيل فيدال عن صفوف البلوغرانا، أن إنتر ميلان سيدفع مليون يورو للبارسا كحوافز مشروطة.

وكان فيدال انضم لصفوف برشلونة قبل عامين، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون يورو، قبل أن يرحل هذا الصيف، بناء على طلب المدرب الجديد رونالد كومان.

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