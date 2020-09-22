2020/09/22 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها لإنجاز قانون الانتخابات.

الحلبوسي قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته، مؤكدا تخصيص جدول جلسة السبت، في السادس والعشرين من أيلول الحالي، لإكمال الدوائر الانتخابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: جلسة السبت المقبل ستكون مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: جلسة السبت المقبل ستكون مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).