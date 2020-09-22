2020/09/22 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ كشف المطرب الشعبي عمر كمال، سبب خضوعه لعملية تجميل مؤخراً ، في أحد مراكز التجميل أثناء تواجده بدولة تونس ، لإحيائه حفلا غنائيا هناك.وقال عمر كمال، لبرنامج “ET بالعربي”، بإنه خضع هو و المطرب الشعبي حسن شاكوش لجلسة حقن بلازما للوجه ، وهذا أمر طبيعي ، يمكن لأى شخص أن يقوم به […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. عمر كمال يكشف سبب خضوعه لعملية تجميل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. عمر كمال يكشف سبب خضوعه لعملية تجميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).