البرلمان ينهي قانون تسريع التعاون في الاقتصاد والطاقة بين العراق وكوريا

2020/09/22 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

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