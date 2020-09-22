قروض وتوفير الوقود.. توصيات لدى مجلس الوزراء لدعم الصناعة الوطنية

2020/09/22 | 14:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد أكد مسؤول تنمية القطاع الخاص في هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء حمودي عباس اللامي، اليوم الثلاثاء، رفع إلى رئاسة الوزراء توصيات لدعم الإنتاج والصناعة الوطنية.وقال اللامي بحسب الوكالة الرسمية، إن"الهيئة استمعت إلى العديد من المقترحات خلال الندوة التي أقامتها من أجل دعم صناعة منظومات الري بالرش والتنقيط، وكذلك مناقشة المقترحات المتعلقة بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص لخلق فرص عمل للعاطلين والاسهام في القضاء على البطالة"، لافتاً إلى أن "الهيأة ستعمل على رفع توصيات بهذا الشأن إلى رئاسة الوزراء لإقرار تلك المقترحات وبيان رغبة المستثمرين بإقامة صناعة وطنية لمنظومات الري الحديثة".وأشار إلى أن "بعض المستثمرين بحاجة إلى قروض مالية بمبادرة البنك المركزي والآخرين بحاجة إلى تصريف للمنتج للمباشرة بإنتاجه"، مبيناً أن"من بين أهم المعوقات أمام نجاح هذه التجربة هو السماح باستيراد هذه المنظومات من الخارج وعدم إتاحة الفرصة للمنتج المحلي وعدم وضع الخطط الكفيلة لحمايته".ولفت اللامي إلى أن من "أهم التوصيات التي سيتم رفعها لرئاسة الوزراء ، تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، وتشجيع المستثمر للنهوض بالطاقات الإنتاجية وهذا يؤدي إلى تقليل الكلف"، مشيراً إلى أن "التوصيات ستتضمن أيضاً توفير الوقود لتلك المصانع وتقليل أسعارها في ظل الانقطاع الكبير للطاقة الكهربائية وشحتها في البلاد ".وشدد على "ضرورة أن يضاف إلى قانون المدن الصناعية فقرة يتم السماح من خلالها للمستثمر بامتلاك الأرض ،ما يشجع إلى قيام مدن صناعية متكاملة"، مشيراً إلى أن"وزير الصناعة والمعادن تبنى هذا الموضوع ،وسيرفع إلى مجلس الوزراء مقترحاً بهذه الفقرة لتمليك المستثمر الأرض

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