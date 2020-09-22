الحاجة إلى الثورة الرقمية الشمسية الثانية للبشر - جواد بشارة

2020/09/22 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة الحاجة إلى الثورة الشمسية الرقمية الثانية:نصيحة وتحذير من حضارة غريبة ودودة *كما وردني على بريدي الخاص باللغتين الانجليزية والفرنسية وارتأيت أن من واجبي ترجمتها بأمانة وحيادية دون أي تدخل أو تحليل أو تعليق سوى أنه يقولون أنهم بشر مثلنا ومستواها التطوري لا يختلف عنا كثيراً فهم يسبقونا ببضعة مئات ألوف من السنين وليس ملايين ومئات وآلاف الملايين الي يعتبروننا كائنات بدائية لا تستحق العناء والا ......





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