علم الكلام - غازي الصوراني

2020/09/22 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني علم الكلامعَرَّفَ المفكر الشهيد د.



حسين مروة علم الكلام بقوله: "إن علم الكلام هو، في بنيته الأساسية، فلسفة لاهوتية تقوم على وحدانية الحقيقة الدينية المتمثلة في الشريعة، والمرتبطة بالمصدر الالهي الأوحد، في حين ان الفكر الفلسفي ينزع إلى نشدان الحقيقة التي يكون منطق العقل البشري هو طريق الوصول إليها دون المصادر الغيبية"([1]).نشأ علم الكلام في ظروف غامرة بالاختلافات والانقسامات فيما يت ......





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