2020/09/22 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن وجود نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي حالياً في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف على إنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وأضاف: “ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا.



لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح”.

وبيّن أن “أسرع طريق للقضاء على جائحة كوفيد-19 وتسريع الانتعاش الاقتصادي هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص في جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص في بعض البلدان”، داعياً إلى العدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم.

وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح بنهاية عام 2021، إلا أنه حتى الآن تم استثمار ثلاثة مليارات دولار لمبادرة تسريع أدوات مكافحة كوفيد-19 المعروفة بـ”ACT-Accelerator”، وهو ما يمثل فقط عشر الـ35 مليار المطلوبة لتوسيع النطاق وإحداث التأثير.

كما وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية رسالة إلى زعماء العالم بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، طالبهم فيها بمضاعفة الجهود للوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، وطالبهم أيضا بالاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود “لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات”.

ومؤخراً..



بلغت الإصابات بفيروس كورونا نسبة قياسية حول العالم على مدار الأسبوع الماضي، وسط زيادة واضحة في عدة مناطق بينها أوروبا بالإصابات الجديدة بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنه “تم تسجيل 1.998 مليون إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من أيلول وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 6% عن مستويات الأسبوع السابق له، كما أنه أعلى معدل أسبوعي منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي.

شاهد أيضاً:

بعد تحذيرات بزيادة يومية..



منظمة الصحة تسجل أعلى إصابات أسبوعية بكورونا حول العالم

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية تكشف عن عدد اللقاحات ضد كورونا وتطلق تحذيراً : إستعدوا للجائحة المقبلة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية تكشف عن عدد اللقاحات ضد كورونا وتطلق تحذيراً : إستعدوا للجائحة المقبلة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).