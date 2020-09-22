الحلبوسي يلتقي رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي

2020/09/22 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، وعدداً من مسؤولي الهيئة.



وذكر بيان لمكتب الحلبوسي الإعلامي، وتلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2020)، إن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء جملةً من المواضيع التي تخصُّ عمل الهيئة".

وأضاف، "كما بارك الحلبوسي للشيخ المسعودي تسنمه رئاسة الهيئة العليا للحج والعمرة، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله".

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