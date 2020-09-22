2020/09/22 | 14:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وزيدان يؤكدان ضرورة توفير 'مستلزمات' إجراء الانتخابات ومنع 'التزوير والتلاعب') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وزيدان يؤكدان ضرورة توفير 'مستلزمات' إجراء الانتخابات ومنع 'التزوير والتلاعب') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).