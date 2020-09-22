محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة

2020/09/22 | 14:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً للجنة شؤون العملة في هذا البنك بحضور الأعضاء كافة، وأكد معاليه على أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة “وعدم استخدام التوقيع برسم الاسم” الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق.

كما وبحثت اللّجنة جملة من المواضيع واتّخذت عدداً من القرارات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها.

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