2020/09/22 | 14:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد بطلب من اللجان المعنية مجلس النواب يُؤجل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية”.

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