2020/09/22 | 14:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جمال المحمداوي يدعو وزارة الداخلية الاسراع في توطين رواتب المنتسبين في البصرة (وثيقة)

دعا عضو مجلس النواب النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، وزارة الداخلية الاسراع في إجراءات توطين رواتب المنتسبين في محافظة البصرة.

وقال المحمداوي في بيان صحفي إن " مناشدات وصلتنا من منتسبي وزارة الداخلية بكافة مديرياتها وتشكيلاتها في محافظة البصرة تطالب بالتعجيل بتوطين رواتبهم".

واضاف ان " هذه الشريحة قدمت الكثير للوطن والمواطن وتسهر على حماية امنه وتستحق توفير ما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم ولذويهم".

وأشار الى ان التوطين سيلبي حاجات أغلب المنتسبين و لو بجزءٍ يسير ويحل بعض مشاكلهم المالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال المحمداوي يدعو وزارة الداخلية الاسراع في توطين رواتب المنتسبين في البصرة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال المحمداوي يدعو وزارة الداخلية الاسراع في توطين رواتب المنتسبين في البصرة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).