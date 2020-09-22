البرلمان يُنهي تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي مع كوريا

2020/09/22 | 15:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انهى مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

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