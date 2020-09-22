قانون يتيم وقراءة خمسة قوانين أخرى.. البرلمان ينهي جلسة اليوم

2020/09/22 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون، وأنهى قراءة خمسة قوانين أخرى خلال جلسته التي عقدها اليوم.



وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2020)، إن "مجلس النواب، صوت بجلسته السابعة من الدورة النيابية الرابعة ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الاول ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد الحلبوسي رئيس المجلس ‏اليوم ‏الثلاثاء ‏‏22/9/2020 ‏‎وبحضور 168 نائبا، على قانون واحد‏ وأنهى قراءة ومناقشة ‏خمسة قوانين".

وأضاف البيان أنه "في مستهل الجلسة، طالب رئيس المجلس جميع القوى السياسية واللجنة القانونية ببذل الجهود لأجل اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب، داعيا إلى توافق جميع ممثلي المحافظات للوصول الى صيغة نهائية تلبي متطلبات الشعب وتحاكي الواقع، موجها بأن تكون جلسة يوم السبت المقبل مخصصة لإكمال القانون".

وصوت المجلس ايضاً، "على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للمشاركة والتعاون مع الدول لمواجهة التهديد الذي يشكله تغيير المناخ والتصدي لظاهرة انبعاث غازات الدفيئة والتقليل من آثارها في إطار تفعيل وتحسين تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الاطارة لتغيير المناخ لعام 1992والبرتوكول الملحق بها".‏

وأضاف، "أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية".

وبين، أن "المجلس اكمل خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والاقتصاد والاستثمار".

ولفت إلى أن "المجلس انجز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية".

وأرجا المجلس قراءة "تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام لحين دراسته وانضاج المقترحات المقدمة بشأنه".

كما أنهى "مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي والمقدم من اللجنة القانونية للاهتمام بعمل الموظف الحقوقي وللحد من المخاطر التي يتعرض لها ولإعطائهم الامتيازات التي تغنيهم عن أي عمل اخر لا ينسجم مع اعمال وظيفيتهم اسوة بزملائهم من موظفي السلطة القضائية".



بحسب البيان.

وأشار إلى أن "المجلس ارجأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية".

وتابع، "أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار من أجل تحديد العيد الوطني لجمهورية العراق ولتوعية الاجيال باهمية هذا التاريخ".

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