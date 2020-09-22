«ذات الشعر الأحمر» استكشاف للعلاقة الصراعية بين الآباء والأبناء - حوا بطواش

2020/09/22 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حوا_بطواش * قراءة في رواية «ذات الشعر الأحمر»، أورهان باموق، 2016.* من هو الأب؟هل الأب هو الأب البيولوجي الذي يختاره لنا القدر، أم هو الأب الذي نختاره نحن؟في «ذات الشعر الأحمر» يبحث جيم عن بديل للأب الذي اختفى من حياته بعد اعتقاله سياسيا، فتفكّكت العائلة.



وكبر جيم وحيدًا في مواجهة الحياة ومجبرًا على العمل عند حفّار آبار، حاول أن يختبر معه مشاعر الأبوة («أنا من عثر على مزايا الأبوة فيه.



أما ه ......





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