قادسية صدام مع سبق الإصرار - ملهم الملائكة

2020/09/22 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ملهم_الملائكة علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها، هذه عدالة التاريخ واستحقاق صدقية الوقائع، ولأنّ حرب السنوات الثمان منذ يومها الأول أطلق عليها رسمياً وحتى شعبياً تسمية "قادسية صدام" فأنا متمسك بهذا الاسم.



اليوم هو الذكرى الأربعين لهذه الحرب الكارثية، وهذه وقفة مع اسم تلك الحرب ووقفة مع باقي التسميات وما يدور حولها من جدل.اسمها "قادسية صدام" ويجب أن يبقى هذا الاسم لصيقاً بها، لأنها لم تكن حرباً عراقية إيران ......





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