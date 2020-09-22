2020/09/22 | 16:01 - المصدر: عين العراق

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اعتقال 3 من ارهابيي داعش بعملية امنية شمال الفلوجة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال 3 عناصر من بقايا خلايا داعش بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن قوة أمنية من قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار ومفارز استخبارات لواء 40 واستخبارات الفوج الرابع منه الفرقة العاشرة شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الجغيفي الثانية شمالي مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها اعتقال 3 عناثر من بقايا خلايا ارهابيي داعش”.

وأضاف، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب “، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احد المراكز الامنية للتحقيق معهما”.

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