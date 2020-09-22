صالح وزيدان يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب

2020/09/22 | 16:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة توفير “المستلزمات” الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع “التزوير والتلاعب”.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها وتلقته (المستقلة) إن صالح “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”، مبينة أنه “تم خلال اللقاء، بحث دور […]

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