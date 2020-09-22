بالوثائق .. نائب يجمع تواقيع لتحويل اصحاب الشهادات لوزارتي الداخلية والدفاع الى الوزارات المدنية

2020/09/22 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

جمع النائب عن تحالف سائرون النيابية جواد حمدان الساعدي تواقيع عدداً من نواب البرلمان العراقي من اجل اضافة فقرة في قانون موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لغرض تحويل الراغبين من اصحاب الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية الى الملاك المدني في وزارات الدولة كافة بالدرجة الوظيفية والتخصيص المالي مع احتساب سنوات الخدمة لغرض الترفيع والعلاوة والتقاعد”.

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