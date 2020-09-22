ارتفاع جديد.. 3712 إصابة جديدة بكورونا في ايران

2020/09/22 | 16:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و178 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 364 ألف شخص من المصابين لحد الآن.وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية اليوم الثلاثاء تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 429 آلاف و193 إصابة مؤكدة.واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1817 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.ولفتت لاري الى تعافي 363 ألف و737 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واضافت: ان 3922 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.واشارت الى تسجيل 178 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 24656 حالة وفاة.واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و800 ألف و619 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.Mohameed

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