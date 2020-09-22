لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تستضيف 3 وزراء لبحث ثلاثة ملفات

2020/09/22 | 16:05 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تستضيف لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية وزراء الصحة والتخطيط والمالية خلال الايام القليلة المقبلة.





وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الإستضافة تأتي لبحث الواقع الاقتصادي وآثار جائحة كورونا على العراق بعد انخفاض أسعار النفط , فضلا عن ايجاد الخطط البديلة لتعظيم موارد الدولة غير النفطية".

ولفت الى ان "الإستضافة الاولى ستكون لوزير الصحة والبيئة حسن التميمي غداً الاربعاء".

وطالب الخالدي "أعضاء اللجنة بتقديم اولويات الاعمال المنوطة بلجنة مراقبة الحكومة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي لمتابعة عمل كل وزارة ومؤسسة حكومية من خلال استضافة الوزراء والمسؤولين الكبار".

عمار المسعودي

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