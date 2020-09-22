ضبط كتب أثرية مسروقة من الكنائس في مطبخ دار لرجل من جماعة داعش

2020/09/22 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت شرطة محافظة نينوى، اثنين وثلاثين كتابا أثرياً بحوزة أحد افراد تنظيم داعش الإرهابي اثناء القبض عليه.

وأوضحت مديرية شرطة المحافظة في بيان، ان فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، تمكن وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد البحث والتحري من القاء القبض على الإرهابي، وضبط الكتب التي تعود للديانة المسيحية إضافة الى تسعة عشر ظرفا يحتوي على اوراق لتلك الكتب، موضوعة داخل صندوق حديدي ومخبأة في قطع من البناء داخل مطبخ دار الإرهابي في منطقة باب الجديد في الجانب الايمن لمدينة الموصل، مبينة ان المواد المضبوطة سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

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