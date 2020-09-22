الموافقة على صرف رواتب إحدى الفئات بعد انتظار لأشهر

2020/09/22 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجه وزير الصحة، حسن التميمي، الثلاثاء، بصرف رواتب المنتسبين بصفة عقود في دائرة صحة محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “التميمي استقبل مدير عام صحة المثنى وعدد من المنتسبين بصفة عقود في الدائرة، ووجه بصرف كافة مستحقاتهم المتأخرة”.

واضاف البيان أن “وزير الصحة أكد دعمه لأبطال وزارة الصحة بكافة عناوينهم في عموم المؤسسات الصحية، فيما وجه بصرف كافة مستحقاتهم المتأخرة التي لم يستلموها منذ ثلاثة اشهر ولغاية نهاية هذا العام”.

وتابع أن “التميمي وجه ايضا بدعم الدائرة وتوفير كافة احتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية والاجهزة والعلاجات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في المحافظة”.

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