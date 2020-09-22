2020/09/22 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وجه النائب صباح الساعدي ،الثلاثاء، سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مطالبا بحضوره لمجلس النواب للاجابة عليه استنادا للدستور والقانون .وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،انه “بعد تغريدة سماحة الزعيم العراقي السيد القائد مقتدى الصدر بشأن اتخاذ الاجراءات السياسية والنيابية ( لانهاء الاحتلال ) وجه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي يوجه سؤالا نيابيا الى “الكاظمي” ويطلب حضوره لمجلس النواب للاجابة عليه المركز الخبري الوطني.

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