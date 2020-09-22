فيديو.. انفجار كبير يهز بلدة في جنوبي لبنان

2020/09/22 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجار كبير بلدة عين قانا في محافظة النبطية جنوبي لبنان، دون معرفة أسبابه حتى ، وذلك مع فرض طوق أمني في المنطقة بحسب ما ذكر مراسل قناة الحرة.

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