جدول اعمال البرلمان لجلسة الخميس المقبل

2020/09/22 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر تقدم جدول اعمال جلسة مجلس النواب الثامنة ليوم الخميس المقبل.

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