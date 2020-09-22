مفوضية : تدعو لضرورة ابعاد النازحين من اية مزايدات سياسية تستغل اوضاعهم

2020/09/22 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/-اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي على ضرورة ابعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من اية مزايدات سياسية او ضغوط تستغل اوضاعهم الانسانية .وقال الغراوي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان “الالاف من النازحين لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية او الحصول على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات وعدم قدرتهم بالوصول […]

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