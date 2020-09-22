2020/09/22 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ،الاثنين، ان المفوضية ابلغتنا انها تحتاج سنة ونصف لاجراء الانتخابات ، لافتا الى ان ليس هناك انتخابات مبكرة في الدستور .وقال الخالدي لـ “ابعاد اخرى”، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “المفوضية ابلغتنا انها تحتاج سنة ونصف لاجراء الانتخابات ، لافتا الى انه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخالدي : المفوضية ابلغتنا انها تحتاج سنة ونصف لاجراء الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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