النزاهة: عازمون على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين في التحقيق

2020/09/22 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، اليوم الثلاثاء، عزم هيئته على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين بمراحل التحقيق.

وقال حميد في بيان للهيئة تلقت “تقدم” نسخة منه، على هامش استقباله رئيس مفوضيَّة حقوق الإنسان عقيل الموسوي، “عازمون على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين بجميع مراحل التحقيق وماضون قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون”، مؤكداً “توفُّر الضمانات للمتهمين لا سيما أن محققي الهيئة يخضعون لإشراف القضاة”.

ولفت حميد الى أنه “في الوقت الذي تضمن الفلسفة العدليَّة للمُتَّهمين محاكمةً عادلةً فإن إجراءات الهيئة التحقيقيَّة كفيلة بالمحافظة على المال العام وردع السراق”، مضيفاً أن “عمل الهيئة بجانبه الوقائيّ يتجسَّدُ بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان؛ للتصويب ومعالجة الأخطاء والمشاركة في وضع الحلول والوقاية المُسبقة قبل الوقوع في الجنحة أو الجريمة”.

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