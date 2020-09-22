2020/09/22 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلن تحالف سائرون الاتفاق على الدائرة المتوسطة في قانون الانتخابات.

وقال النائب عن التحالف قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة".

وأضاف، أن "هناك خيارين حاليا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، أما الخيار الثاني فأن تكون الدائرة من خمسة إلى سبعة مقاعد".

وأشار إلى أن "هناك رؤية مع أن تكون الدائرة من 3 إلى 5 مقاعد مع استمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل".

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، القوى السياسية جميعاً لتحمل مسؤولياتها لإنجاز قانون الانتخابات.

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه" أصبح لزاماً إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته"، داعياً "القوى السياسية جميعاً إلى أن تتحمل مسؤوليتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت المقبل ،التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يعلن الاتفاق على الدائرة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يعلن الاتفاق على الدائرة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).