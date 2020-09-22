الحكومة تعلن عن حل إشكالية التعاقد مع الشركات العالمية لصيانة الشبكة الكهربائية

2020/09/22 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء، عن انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا في العراق، فيما أكد حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية.





وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (22 ايلول 2020)، ان "وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة"، مبيناً ان "نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%".

واضاف ملا طلال ان "اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته"، ملعناً "حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية".

واشار ملا طلال الى ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد"، موضحاً ان "المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية".

يتبع ...

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