الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية التي تتضمنها موازنة العام الحالي

2020/09/22 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال عضو البرلمان، صادق السليطي، ان البرلمان شرع قانون مجلس الخدمة الاتحادي في العام 2009 وحتى الان لم يأخذ دوره الحقيقي، مشيرا إلى أن المجلس الاتحادي شكل خلال تشرين الأول الماضي وسمي اعضاءه ورئيسه.

وأضاف أن هذا التشكيل التنظيمي مهم جدا، يدعم عمل مؤسسات الدولة، ويجب ان يكون توظيف الدرجات الخاصة واي درجة وظيفية من خلاله، موضحا أنه لم نر أي دعم من الحكومة لتفعيل المجلس الاتحادي.

وبين أن هناك 200 الف درجة وظيفية في موازنة العام الحالي، ضمن الحذف والاستحداث، ويجب ان يشرف عليها مجلس الخدمة الاتحادي.

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