مجلة المراسل: لماذا يلجأ الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا؟

2020/09/22 | 17:34 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من "مجلة المراسل" تأثير جائحة كورونا على عمل الأمم المتحدة التي لم تحتفل هذا العام بالذكرى الـ75 على تأسيسها.



وفي هذا العدد: لماذا يلجأ الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا؟ ومخاوف لدى الإيرانيين من عودة العقوبات الأممية.



وبرامج منظمات أممية لدعم من فقدوا عملهم في العراق بسبب جائحة كورونا.



وخطط أممية لإعادة تأهيل مدارس في بيروت بعد انفجار المرفأ.

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