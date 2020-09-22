الصحة تسجل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 3682 حالة للشفاء

2020/09/22 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم العراق.





وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 3682 اصابة جديدة بكورونا، وتماثل 3682 حالة للشفاء، و57 وفاة".

وفاء الفتلاوي

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