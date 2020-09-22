تجديد شبكات الماء الصافي في (٥ ) محلات سكنية بجانبي الكرخ والرصافة

2020/09/22 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن تجديد شبكات الماء الصافي لخمس محلات سكنية اربعة منها بجانب الكرخ وواحدة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد .





وذكرت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ملاكات دائرة ماء بغداد تواصل اعمال تجديد شبكات الماء الصافي للمحلات (٨٢١ و٨٠٩ و٨١٥ و٨٠١) بجانب الكرخ عبر استبدال الانابيب القديمة من نوع ازبست بأنابيب دكتايل من مناشيء عالمية رصينة وانشاء منافذ جديد للمواطنين".

واضافت" الملاكات تعمل ايضا على تجديد شبكة الماء الصافي للمحلة ٣٢١ بمنطقة الطالبية عبر استبدال الانابيب القديمة باخرى جديدة لمنع حدوث شحة اوهدر بالماء الصافي".

وفاء الفتلاوي

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