فنان عراقي كبير يقهر كورونا (صور)

2020/09/22 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت مصادر طبية، الثلاثاء، شفاء المخرج محمد شكري جميل البالغ من العمر 83 عاما، من فايروس كورونا.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن تلك المصادر، اليوم (22 ايلول 2020)، ان إن "المخرج محمد شكري جميل، البالغ من العمر 83 عاما تماثل للشفاء من فيروس كورونا، بعد تلقيه العلاج في مدينة الطب وسط العاصمة بغداد".

وكان المخرج محمد شكري جميل قد تعرض للإصابة قبل أيام بفيروس كورونا وتسبب بتدهور أوضاعه الصحية جراء تعرضه الى الفشل الكلوي.

ودرس جميل السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، ويعد من أبرز السينمائيين على الساحة السينمائية العراقية.

وبدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق مصورا ومونتيرا.

عمل في العديد من الأفلام السينمائية العالمية كـ (اصطياد الفأر) لبول روثا، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، والعديد من الافلام على المستوى المحلي.

ا.ح

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