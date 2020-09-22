بإتفاق الكتل الشيعية.. سائرون تعلن نبأ 'هاما' بشأن نظام الانتخابات

2020/09/22 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن تحالف سائرون، الثلاثاء، عن الاتفاق على الدائرة المتوسطة في قانون الانتخابات.

وقال النائب عن التحالف قصي الياسري للوكالة الرسمية في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 ايلول 2020)، إن "الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة".

وأضاف، أن "هناك خيارين حاليا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، أما الخيار الثاني فأن تكون الدائرة من خمسة إلى سبعة مقاعد".

وأشار إلى أن "هناك رؤية مع أن تكون الدائرة من 3 إلى 5 مقاعد مع استمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل".

وكان مجلس النواب، عقد جلسته السابعة، الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، حيث أنهى قراءة تقرير ومناقشة عدة مشاريع قانون، كما أجل قراءة ومناقشة مشاريع قوانين أخرى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اليوم، 22 أيلول 2020، أن مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية.

وأضاف البيان أن "الجلسة مستمرة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، وتم قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الإقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، حيث تأتي أهمية القانون على أن الإتفاقية شاملة وذات أبعاد إيجابية للعراق على المدى البعيد وتساهم في زيادة الإستقرار الإقتصادي والاجتماعي لما تضمنته من استثنائيات إيجابية في مجال التعاون وإعداد تأهيل العراق من قبل الحكومة الكورية".

وتابع ان مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، فيما أكد انه بطلب من اللجان المعنية قام مجلس النواب بتأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

واوضح البيان أن البرلمان أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، كما أجل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969.

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، بعدها رفع البرلمان جلسته إلى يوم الخميس المقبل 24 أيلول.

وكان البرلمان قد افتتح في وقت سابق، اليوم، جلسته السابعة من الفصل التشريعي الأول، برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وبحضور 168 نائبا، حيث صوت في بداية الجلسة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ لعام 1992.

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